россияне атаковали Днепр и область: что известно о разрушениях и пострадавших
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетные удары по Днепру и Синельниковщине, повредив склад, предприятия и жилые дома. Пострадал один человек, ПВО сбила 7 вражеских дронов.
Российские войска утром атаковали Днепропетровскую область, в Днепре есть разрушения склада, который не эксплуатировался, в целом повреждения обнаружены на территории 2 предприятий, а на Синельниковщине повреждено транспортное предприятие, жилые дома, пострадал один человек, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Неспокойным выдалось утро для Днепропетровщины. Взрывы прогремели в областном центре. В городе частично разрушено складское помещение, которое не эксплуатировалось. На Синельниковщине из-за вражеской атаки пострадал мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь. В районе повреждены транспортное предприятие и частные дома", - сообщил Лысак.
По его словам, по уточненной информации, из-за утренней ракетной атаки на Синельниковщине изувечены 2 многоквартирных дома и 3 частных дома. В Днепре повреждения обнаружены на территории 2 предприятий и побиты 5 машин.
Также Лысак сообщил, что после полуночи россияне дважды ударили по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии попали по Червоногригорьевской и Покровской громадам. Там обошлось без пострадавших.
По его словам, ночью бойцы ВК "Восток" уничтожили над регионом 7 беспилотников противника.
Днепр под ракетным обстрелом рф21.01.25, 06:41 • 23489 просмотров