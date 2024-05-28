Враг ударил по пограничью Черниговщины: прозвучало 50 взрывов, двое раненых

российские войска за прошедшие сутки атаковали приграничье Черниговской области из различных видов оружия, зафиксировано 50 взрывов. Вследствие вражеских обстрелов Семеновской общины два человека получили ранения, сообщило во вторник Северное региональное представительство Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 50 взрывов - говорится в сообщении.

Враг ударил по громадам из артиллерии, минометов и FPV-дронов:

Новгород-Северская община: 4 взрыва (приходы, вероятно из ствольной артиллерии и FPV-дронов) в направлении н.п. Гремяч и Красный Хутор.

Семеновская громада: 38 взрывов (приходы, вероятно из FPV-дронов и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Костобобров, Хотиевка и Углы.



В результате обстрелов ранены двое местных жителей - мужчина и женщина.

Сновская община: 8 взрывов (приходы, вероятно из минометов 120 мм) в направлении н.п. Елино и Хреновка.

На Сумщине прогремело 89 взрывов