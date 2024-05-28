На Сумщине прогремело 89 взрывов

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Байден почтил погибших солдат США на День памяти погибших солдат США
Байден почтил погибших американских солдат в День памяти, посетив церемонию на Арлингтонском национальном кладбище и произнеся речь, в которой подчеркнул жертвы, принесенные военнослужащими для защиты свободы и демократии.
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За всю историю человечества произошло много достижений в сфере образования, но безграмотность остается проблемой среди взрослых во всем мире. Агентство Media.Monks в партнерстве со Всемирным фондом грамотности создало ручку грамотности для неграмотных людей.
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Польша закупит у США крылатые ракеты дальнего радиуса действия JASSM-ER с дальностью полета 1000 км за $735 млн для своих истребителей F-16 с поставками в 2026-2030 годах.
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В течение недели с 13 по 19 мая 190 украинцев, в том числе 18 детей, были госпитализированы из-за осложнений Covid-19.
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Попытка Северной Кореи запустить новый военный разведывательный спутник 27 мая провалилась, поскольку аппарат взорвался вскоре после запуска.
РФ запускает по Украине более 3 тыс. КАБов ежемесячно
Президент Украины Зеленский заявил, что Россия ежемесячно запускает более 3 000 ракет подводных лодок по территории Украины, и для защиты от российских ракетных атак нужны еще как минимум 7 систем противовоздушной обороны "Патриот".
Удар по гипермаркету в Харькове: полиция идентифицировала 14 тел
Полиция идентифицировала 14 тел и 3 остаются неопознанными после вражеского нападения на гипермаркет в Харькове, а 4 человека до сих пор считаются пропавшими без вести.