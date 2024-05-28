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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
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26 мая 2024, 10:37  •  182550 просмотра

На Сумщине прогремело 89 взрывов

89 взрывов произошло в Сумской области из-за российских обстрелов и нападений на многочисленные населенные пункты за минувшие сутки.

Общество •   •  327 просмотра
На Сумщине прогремело 89 взрывов

В Калифорнии арестовали 81-летнего "серийного стрелка из рогатки"

81-летний мужчина арестован за то, что в течение 9-10 лет серийно стрелял из рогатки в жителей Калифорнии, разбивая окна и едва не попадая в людей шарикоподшипниками.

Общество •   •  792 просмотра
В Калифорнии арестовали 81-летнего "серийного стрелка из рогатки"

Байден почтил погибших солдат США на День памяти погибших солдат США

Байден почтил погибших американских солдат в День памяти, посетив церемонию на Арлингтонском национальном кладбище и произнеся речь, в которой подчеркнул жертвы, принесенные военнослужащими для защиты свободы и демократии.

Война •   •  1775 просмотра
Байден почтил погибших солдат США на День памяти погибших солдат США

Оползень в Папуа-Новой Гвинее похоронил более 2000 человек - правительство

Масштабный оползень в Папуа-Новой Гвинее похоронил более 2 000 человек в отдаленных горных селах, усложнив спасательные работы: пока найдено только 5 тел погибших.

Общество •   •  2077 просмотра
Оползень в Папуа-Новой Гвинее похоронил более 2000 человек - правительство

Для неграмотных людей создали ручку грамотности

За всю историю человечества произошло много достижений в сфере образования, но безграмотность остается проблемой среди взрослых во всем мире. Агентство Media.Monks в партнерстве со Всемирным фондом грамотности создало ручку грамотности для неграмотных людей.

Общество •   •  2187 просмотра
Для неграмотных людей создали ручку грамотности

Польша анонсировала закупку у США дальнобойных ракет для F-16

Польша закупит у США крылатые ракеты дальнего радиуса действия JASSM-ER с дальностью полета 1000 км за $735 млн для своих истребителей F-16 с поставками в 2026-2030 годах.

Война •   •  4258 просмотра
Польша анонсировала закупку у США дальнобойных ракет для F-16

За неделю 190 украинцев госпитализировали из-за осложнений Covid-19

В течение недели с 13 по 19 мая 190 украинцев, в том числе 18 детей, были госпитализированы из-за осложнений Covid-19.

COVID-19 •   •  3512 просмотра
За неделю 190 украинцев госпитализировали из-за осложнений Covid-19

КНДР заявила о неудачной попытке запуска разведывательного спутника

Попытка Северной Кореи запустить новый военный разведывательный спутник 27 мая провалилась, поскольку аппарат взорвался вскоре после запуска.

Война •   •  5332 просмотра
КНДР заявила о неудачной попытке запуска разведывательного спутника

РФ запускает по Украине более 3 тыс. КАБов ежемесячно

Президент Украины Зеленский заявил, что Россия ежемесячно запускает более 3 000 ракет подводных лодок по территории Украины, и для защиты от российских ракетных атак нужны еще как минимум 7 систем противовоздушной обороны "Патриот".

Война •   •  6271 просмотра
РФ запускает по Украине более 3 тыс. КАБов ежемесячно

Удар по гипермаркету в Харькове: полиция идентифицировала 14 тел

Полиция идентифицировала 14 тел и 3 остаются неопознанными после вражеского нападения на гипермаркет в Харькове, а 4 человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

Общество •   •  6739 просмотра
Удар по гипермаркету в Харькове: полиция идентифицировала 14 тел