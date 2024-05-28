На Сумщині пролунало 89 вибухів
Київ • УНН
89 вибухів сталося в Сумській області через російські обстріли та напади на численні населені пункти за минулу добу.
Протягом минулого дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 89 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманьська, Великописарівська громади. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
- Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (6 вибухів). Також ворогом здійснено обстріл зі стрілецької зброї.
- Білопільська громада: завдано обстріл з артилерії (8 вибухів), росіяни били з БПЛА (FPV-дрон) (1 вибух).
- Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (11 вибухів).
- Хотінська громада: завдано обстріли артилерії (6 вибухів) та мінометів (2 вибухи).
- Шалигинська громада: 5 міни скинув ворог на територію громади та наніс артилерійські обстріли (7 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано мінометні (3 вибухи) та артилерійські (14 вибухів) обстріли.
- Есманьська громада: був обстріл з мінометів (7 вибухів).
- Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (16 вибухів), завдано удар з БпЛА (FPV-дрон) (3 вибухи).
Демченко про ситуацію на кордоні в Сумській області: маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій27.05.24, 10:14 • 19402 перегляди