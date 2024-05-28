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Ворог вдарив по прикордонню Чернігівщини: пролунало 50 вибухів, двоє поранених

Ворог вдарив по прикордонню Чернігівщини: пролунало 50 вибухів, двоє поранених

Київ • УНН

 • 24960 перегляди

російські війська атакували прикордонню Чернігівської області з різних видів зброї, спричинивши 50 вибухів і поранивши двох людей.

російські війська минулої доби атакували прикордоння Чернігівської області з різних видів зброї, зафіксовано 50 вибухів. Внаслідок ворожих обстрілів Семенівської громади двоє людей отримали поранення, повідомило у вівторок Північне регіональне представництво Державної прикордонної служби України, пише УНН.    

Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 50 вибухів

- йдеться у повідомленні.

Ворог вдарив по громадам із артилерії, мінометів та FPV-дронів: 

  • Новгород-Сіверська громада: 4 вибухи (приходи, ймовірно з ствольної артилерії та FPV-дронів) в напрямку н.п.  Гремʼяч та Красний Хутір.
  • Семенівська громада: 38 вибухів (приходи, ймовірно з FPV-дронів та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Костобобрів, Хотіївка та Угли.

Внаслідок обстрілів поранено двох місцевих жителів - чоловіка та жінку.

  • Сновська громада: 8 вибухів (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм) в напрямку н.п.  Єліне та Хрінівка.

На Сумщині пролунало 89 вибухів28.05.24, 04:15 • 111951 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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