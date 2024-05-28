Ворог вдарив по прикордонню Чернігівщини: пролунало 50 вибухів, двоє поранених
Київ • УНН
російські війська атакували прикордонню Чернігівської області з різних видів зброї, спричинивши 50 вибухів і поранивши двох людей.
російські війська минулої доби атакували прикордоння Чернігівської області з різних видів зброї, зафіксовано 50 вибухів. Внаслідок ворожих обстрілів Семенівської громади двоє людей отримали поранення, повідомило у вівторок Північне регіональне представництво Державної прикордонної служби України, пише УНН.
Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 50 вибухів
Ворог вдарив по громадам із артилерії, мінометів та FPV-дронів:
- Новгород-Сіверська громада: 4 вибухи (приходи, ймовірно з ствольної артилерії та FPV-дронів) в напрямку н.п. Гремʼяч та Красний Хутір.
- Семенівська громада: 38 вибухів (приходи, ймовірно з FPV-дронів та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Костобобрів, Хотіївка та Угли.
Внаслідок обстрілів поранено двох місцевих жителів - чоловіка та жінку.
- Сновська громада: 8 вибухів (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм) в напрямку н.п. Єліне та Хрінівка.
На Сумщині пролунало 89 вибухів28.05.24, 04:15 • 111951 перегляд