Враг ударил по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе: есть попадание

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  34187 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  46117 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  65478 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  71088 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  75888 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  64943 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  70841 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  113782 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
  •  111350 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113698 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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Бронетехника и боеприпасы: США объявили перечень вооружения, которое войдет в новый пакет помощи

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На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать

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Враг ударил по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе: есть попадание

7 июня российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре, в том числе по частному дому, в Полтавской области Украины.

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Враг ударил по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе: есть попадание

Марченко о доплате военным в 70 тыс. гривен: выплачивается вовремя и в полном объеме

Денежная выплата в размере 70 тыс. гривен военнослужащим за пребывание на передовой сроком до 30 дней выплачивается своевременно и в полном объеме, без каких-либо жалоб на задержки или отсутствие доплат, сообщил министр финансов Украины.

Война •   •  1940 просмотра
Марченко о доплате военным в 70 тыс. гривен: выплачивается вовремя и в полном объеме

Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

Президент Аргентины Хавьер Милей не посетит саммит мира в Швейцарии 15-16 июня, решив вместо этого остаться в Аргентине на время национальных праздников.

политика •   •  3379 просмотра
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

Есть большая потребность в подготовке украинских специалистов, как пилотов, так и инженеров на F16 - Евлаш

Украинцам не хватает мест для обучения в четырех странах, вовлеченных в программу подготовки, как пилотов, так и инженеров на F-16.

Война •   •  3419 просмотра
Есть большая потребность в подготовке украинских специалистов, как пилотов, так и инженеров на F16 - Евлаш

Решение Брюсселя о готовности Украины к переговорам о членстве омрачено оппозицией Венгрии - СМИ

Дипломатические источники говорят, что Венгрия грозит сорвать начало переговоров о вступлении, пишут СМИ.

политика •   •  2761 просмотра
Решение Брюсселя о готовности Украины к переговорам о членстве омрачено оппозицией Венгрии - СМИ

Бронетехника и боеприпасы: США объявили перечень вооружения, которое войдет в новый пакет помощи

Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,225 миллиарда долларов, включая боеприпасы для артиллерии, системы противовоздушной обороны, патрульные катера, противотанковое оружие и другое оборудование.

Война •   •  3616 просмотра
Бронетехника и боеприпасы: США объявили перечень вооружения, которое войдет в новый пакет помощи

Украина начала формировать госзаказ на научные разработки в ключевых областях, средних навигация для БпЛА

Впервые в Украине сформирован государственный заказ на научные разработки: Министерство цифровой трансформации определило 25 технических задач и тем для работы исследователей, включая навигационные системы для БпЛА, распознавание объектов с помощью ИИ и технологию использования водородного топлива.

Общество •   •  3578 просмотра
Украина начала формировать госзаказ на научные разработки в ключевых областях, средних навигация для БпЛА

С начала года Государственная таможенная служба выявила нарушений на 10,8 млрд грн

С января по май 2024 года таможенная служба Украины выявила 4 265 нарушений на общую сумму 10,8 млрд грн, что в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Экономика •   •  3605 просмотра
С начала года Государственная таможенная служба выявила нарушений на 10,8 млрд грн

Системы Patriot и прогресс относительно членства в НАТО: чего ожидает Украина от июльского саммита Альянса

На июльском саммите НАТО, Украина ожидает четких решений о членстве в Альянсе и укреплении своей системы противовоздушной обороны благодаря новым системам ПВО Patriot.

политика •   •  4228 просмотра
Системы Patriot и прогресс относительно членства в НАТО: чего ожидает Украина от июльского саммита Альянса

Когда лучше включать мощные электроприборы для экономии электричества: рассказали в YASNO

По данным энергетической компании YASNO, лучше включать мощные электроприборы в дневные часы. Тогда недостаток электроэнергии прокрывает генерация от солнечных электростанций.

Общество •   •  4498 просмотра
Когда лучше включать мощные электроприборы для экономии электричества: рассказали в YASNO