Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі у Полтавському районі: є влучання
Київ • УНН
7 червня російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі, в тому числі по приватному будинку, в Полтавській області України.
Армія рф сьогодні, 7 червня, завдала удару по цивільній інфраструктурі Полтавського району, зафіксовано влучання у приватний будинок. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. За попередньою інформацією є влучання у приватний будинок
Деталі щодо наслідків ворожої атаки пообіцяв надати згодом.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракету, яка прямувала через Сумщину в напрямку Полтавської області.
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