Враг ударил по энергообъекту на Сумщине: были обесточивания
Киев • УНН
В результате российского обстрела энергообъекта в Белопольском районе Сумской области 21 тысяча потребителей остались без электричества. По состоянию на 12:00 23 октября более 8 тысяч потребителей все еще без света.
россия продолжает энергетический террор Сумской области. Сегодня в результате обстрела энергетического объекта в Белопольском районе оказались без света более 21 тысячи потребителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на «Сумыоблэнерго».
Сегодня враг нанес удар по одному из энергетических объектов на Белопольщине. Вследствие этого были обесточены более чем 21 тысяча потребителей. Энергетики перезаживили их по резервным линиям
Сейчас, как сообщается, по состоянию на 12 часов 23 октября более 8 тысяч потребителей без электричества в результате обстрелов рф.
Больше всего от вражеских атак страдают Сумской район, а также Глуховская, Белопольская, Середино-Будская, Путивльская, Великописаревская и Конотопская громады.
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Кроме того, в связи с аварийной ситуацией на электросетях отсутствует водоснабжение в городе Белополье, добавили в местном водоканале.
Добавим
По данным Минэнерго, потребление электроэнергии в Украине стабилизировалось и соответствует сезонным показателям. Из-за боевых действий и по другим причинам на утро обесточены 543 населенных пункта.