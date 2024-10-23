Ворог вдарив по енергооб'єкту на Сумщині: були знеструмлення
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу енергооб'єкта в Білопільському районі Сумської області 21 тисяча споживачів залишилися без електрики. Станом на 12:00 23 жовтня понад 8 тисяч споживачів все ще без світла.
росія продовжує енергетичний терор Сумської області. Сьогодні внаслідок обстрілу енергетичного об'єкта в білопільському районі опинились без світла понад 21 тисяча споживачів. Про це УНН повідомляє із посилання на "Сумиобленерго".
Сьогодні ворог завдав удару по одному з енергетичних об'єктів на Білопільщині. Внаслідок цього були знеструмлені більш ніж 21 тисяча споживачів. Енергетики перезаживили їх по резервних лініях
Наразі, як повідомляється, станом на 12 годину 23 жовтня більш як 8 тисяч споживачів без електрики внаслідок обстрілів рф.
Найбільше від ворожих атак потерпають Сумський район, а також Глухівська, Білопільська, Середино-Будська, Путивльська, Великописарівська та Конотопська громади.
Доповнення
Крім того, у зв'язку з аварійною ситуацією на електромережах відсутнє водопостачання в місті Білопілля, додали в місцевому водоканалі.
Додамо
За даними Міненерго, споживання електроенергії в Україні стабілізувалось та відповідає сезонним показникам. Через бойові дії та з інших причин на ранок знеструмлені 543 населені пункти.