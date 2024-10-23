Споживання електрики стабілізувалось, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 5 областях
Київ • УНН
Споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам. Через бойові дії та інші причини 543 населені пункти залишаються без світла, імпорт електроенергії триває з 5 країн.
Споживання електроенергії в Україні стабілізувалось та відповідає сезонним показникам. Через бойові дії та з інших причин на ранок знеструмлені 543 населені пункти. Про це повідомили у середу у НЕК "Укренерго" та Міненерго, пише УНН.
Споживання
"Споживання стабілізувалось та відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 23 жовтня, станом на 9:30, воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня – у вівторок", - повідомили у НЕК.
"Через проблеми в мережах оператора системи розподілу (обленерго) сьогодні о 8:30 були запроваджені аварійні відключення електроенергії у Полтавській області. Заходи обмеження будуть скасовані – як тільки завершаться аварійно-відновлювальні роботи", - зазначили в Укренерго.
Повідомляється, що в години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.
Імпорт
Відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 7 021 МВт•год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 199 МВт.
Знеструмлення
Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 543 населені пункти, вказали у НЕК.
За даними Міненерго, за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях:
У Сумській області внаслідок атаки дронів знеструмлювались підстанції та споживачі. Живлення відновлено.
На Дніпропетровщині внаслідок атаки БПЛА по території підстанції вимикалось обладнання, що призвело до знеструмлення побутових споживачів та водоканалу. Живлення відновлено
Також через бойові дії вимикалась повітряна лінія. Під час огляду виявлено пошкодження лінії.