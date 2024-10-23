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Потребление электричества стабилизировалось, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 5 областях

Потребление электричества стабилизировалось, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 5 областях

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 08:59  •  6179 просмотра

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Потребление электроэнергии в Украине соответствует сезонным показателям. Из-за боевых действий и других причин 543 населенных пункта остаются без света, импорт электроэнергии продолжается из 5 стран.

Потребление электроэнергии в Украине стабилизировалось и соответствует сезонным показателям. Из-за боевых действий и по другим причинам на утро обесточены 543 населенных пункта. Об этом сообщили в среду в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго, пишет УНН.

Потребление

"Потребление стабилизировалось и соответствует сезонным показателям. Сегодня, 23 октября, по состоянию на 9:30, оно было на том же уровне, что и в предыдущий день - во вторник", - сообщили в НЭК.

"Из-за проблем в сетях оператора системы распределения (облэнерго) сегодня в 8:30 были введены аварийные отключения электроэнергии в Полтавской области. Меры ограничения будут отменены - как только завершатся аварийно-восстановительные работы", - отметили в Укрэнерго.

Сообщается, что в часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00.

Импорт

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 7 021 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 199 МВт.

Обесточиваниz

Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 543 населенных пункта, указали в НЭК.

По данным Минэнерго, за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях:

В Сумской области в результате атаки дронов обесточивались подстанции и потребители. Питание восстановлено. 

На Днепропетровщине в результате атаки БПЛА по территории подстанции выключалось оборудование, что привело к обесточиванию бытовых потребителей и водоканала. Питание восстановлено

Также из-за боевых действий выключалась воздушная линия. При осмотре обнаружено повреждение линии. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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