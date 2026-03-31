Враг ударил FPV-дроном по Никополю, 11 человек получили ранения
Киев • УНН
Российская армия атаковала Никополь дроном, повредив магазины и многоэтажки. Среди 11 пострадавших 16-летняя девушка и женщина в тяжелом состоянии.
Армия рф атаковала Никополь FPV-дроном. В городе есть повреждения, 11 человек получили ранения, среди них – ребенок. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Детали
Как сообщил Ганжа, в Никополе повреждены пятиэтажки и магазины. Огонь уничтожил автомобиль.
Трое человек госпитализированы. 16-летняя девочка и 28-летняя женщина – "тяжелые". 25-летняя пострадавшая – в состоянии средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь
