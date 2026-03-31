Ворог ударив FPV-дроном по Нікополю, 11 людей зазнали поранень

Армія рф атакувала Нікополь FPV-дроном. У місті є пошкодження, 11 людей дістали поранень, серед них – дитина. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Ганжа, у Нікополі пошкоджені п’ятиповерхівки та магазини. Вогонь знищив автівку.

Троє людей госпіталізовані. 16-річна дівчинка і 28-річна жінка – "важкі". 25-річна постраждала – у стані середньої тяжкості. Медики надають всю необхідну допомогу - додав голова Дніпропетровської ОВА.

