Ворог атакував інфраструктуру Кривого Рогу, спалахнула пожежа
Київ • УНН
Окупанти завдали ударів по об'єктах інфраструктури Кривого Рогу. На місці влучання виникла пожежа, за попередніми даними постраждалих немає.
У Кривому Розі пролунали вибухи, ворог атакував об'єкти інфраструктури. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.
Кривий Ріг. Вибухи. Ворог атакує об'єкти інфраструктури
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, у результаті атаки у Кривому Розі виникла пожежа.
Ворог атакував Кривий Ріг. Виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура. Попередньо, минулося без постраждалих
