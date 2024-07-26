Российские войска сегодня, 26 июля, ударили из БПЛА-камикадзе по городу Украинск Донецкой области. В результате вражеского удара повреждены линии электропередач и здания угледобывающего предприятия, сообщила Селидовская МВА, передает УНН.

Сегодня, 26.07.2024, примерно в 10.30 оккупационные войска рф обстреляли из БПЛА-камикадзе самолетного типа г. Украинск. Пострадавших и погибших нет. - говорится в сообщении Селидовской городской военной администрации.

Как сообщается, в результате обстрела повреждены линии электропередач и здания угледобывающего предприятия.

Дополнение

Сегодня ночью, 26 июля, российские войска ударили по Константиновке Донецкой управляемой бомбой, в результате чего травмировались два человека. В общем из-за обстрелов рф в Донецкой области за сутки двое убитых и четверо раненых.