Враг ударил баллистикой по критической инфраструктуре на Сумщине - ОВА
Киев • УНН
8 ноября оккупанты атаковали баллистической ракетой объекты критической инфраструктуры Сумской громады. На месте работают аварийно-спасательные службы, последствия атаки уточняются.
россияне нанесли баллистический удар по критической инфраструктуре Сумской громады. Сейчас последствия атаки уточняются. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.
Сегодня, 8 ноября враг нанес ракетный удар (баллистика) по критической инфраструктуре Сумской громады. На месте работают аварийно-спасательные службы. Последствия атаки россиян уточняются
Напомним
В Сумской области накануне российские войска атаковали Краснопольский лицей управляемыми авиабомбами, повредив одну из лучших школ области.