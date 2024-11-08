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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг ударил баллистикой по критической инфраструктуре на Сумщине - ОВА

Враг ударил баллистикой по критической инфраструктуре на Сумщине - ОВА

Киев  •  УНН

16:52 • 7282 просмотра

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8 ноября оккупанты атаковали баллистической ракетой объекты критической инфраструктуры Сумской громады. На месте работают аварийно-спасательные службы, последствия атаки уточняются.

россияне нанесли баллистический удар по критической инфраструктуре Сумской громады. Сейчас последствия атаки уточняются. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

Сегодня, 8 ноября враг нанес ракетный удар (баллистика) по критической инфраструктуре Сумской громады. На месте работают аварийно-спасательные службы. Последствия атаки россиян уточняются 

- сообщили в ОВА.

Напомним

В Сумской области накануне российские войска атаковали Краснопольский лицей управляемыми авиабомбами, повредив одну из лучших школ области.

Павел Башинский

Павел Башинский

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