Враг совершил ракетную атаку на инфраструктуру Сумского района - ОВА
Киев • УНН
6 августа враг совершил ракетную атаку по инфраструктуре Сумского района. По предварительным данным, жертв нет.
Российские войска сегодня совершили ракетную атаку на инфраструктуру Сумского района. По предварительным данным, жертв нет, сообщили в Сумской ОВА во вторник, пишет УНН.
Детали
"Сегодня, 6 августа, враг совершил ракетную атаку по инфраструктуре Сумского района. Прежде всего, без жертв. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеского удара уточняются", - сообщили в ОВА в Telegram.
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