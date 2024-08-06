Киев подвергся ракетному удару: стали известны последствия 6 часов назад • 28718 просмотра

В Киеве и области прогремели взрывы 7 часов назад • 36413 просмотра

В Киеве сняли на видео избиение школьницы группой подростков: установили трех девушек, начато расследование 14 часов назад • 21099 просмотра

С сегодняшнего дня и до среды в столице ограничат движение транспорта по Северному мосту 15 часов назад • 23580 просмотра