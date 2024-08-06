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F-16 заставят россиян быть осмотрительными в применении тактического оружия, терроризирующего прифронтовые зоны КАБами - эксперт
Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей
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F-16 могли помочь отразить самую массированную дроновую атаку рф в этом году - военный эксперт
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Суд обязал ГБР открыть уголовное дело против должностных лиц ГНС
Украинский гимнаст Ковтун завоевал "серебро" Олимпиады-2024 в упражнениях на параллельных брусьях
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В Киеве военный "стрелял" из стартового пистолета в охранника ЖК "Бульвар Фонтанов"
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Дума действовала в пользу медведчука в ситуации с затягиванием продажи его яхты - экс-нардеп
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Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте
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Мне предлагали подписаться под постановлением о переименовании Броваров на Бровари. Я не согласился - нардеп Игорь Мурдий
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