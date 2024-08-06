Ночью 6 августа на территории Хмельницкой области во время воздушной тревоги, которая началась в 00:52, было слышно звуки взрывов. Об этом сообщили корреспонденты Суспільне Хмельницкий, передает УНН.

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В 01: 07 воздушные силы ВСУ отметили, что группы ударных БпЛА из Житомирской области, которые двигались в направлении Ровенской области, изменили курс на Хмельнитчину.

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