Враг совершил около 2 тыс. обстрелов Донетчины: два человека погибли, 460 - удалось эвакуировать

Враг совершил около 2 тыс. обстрелов Донецкой области из ствольной артиллерии, управляемыми авиабомбами и баллистическими ракетами. Одна из ракет унесла жизни двух человек, еще один человек получил ранения. Также из прифронтовых громад было за сутки было эвакуировано 460 человек, из которых - 42 ребенка. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

"Около 2 тыс. раз за сутки враг обстреливал Донецкую область. Обстрелы велись ствольной артиллерией, управляемыми авиабомбами и баллистическими ракетами. К сожалению, одна из ракет унесла жизни двух человек в городе Новогродовка и один человек получил ранения. Очень большие разрушения в Лиманской громаде, Константиновской громаде, Очеретинской громаде и во всех громадах, которые находятся вблизи линии фронта", - сказал Филашкин.

Он в очередной раз призвал людей эвакуироваться, чтобы уберечь свою жизнь.

"За сутки было эвакуировано 460, из которых - 42 ребенка. Сейчас вдоль линии фронта находится 3144 ребенка. Это в Лиманской, Константиновской, Селидовской и Кураховской громадах. Сейчас продолжается обязательная эвакуация из области и в некоторых населенных пунктах принудительная - в Торецкой и Кураховской громаде. В Торецкой находится 14 детей и 9 детей в Кураховской громаде", - добавил Филашкин.

Напомним

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области погибли два местных жителя, еще один получил ранения.