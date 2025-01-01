Враг снова запустил ударные БПЛА: где фиксируются «шахеды»
Киев • УНН
Воздушные силы сообщают о запуске врагом ударных БПЛА в направлении Украины. Беспилотники зафиксированы на Харьковщине, Полтавщине, Сумщине и есть угроза для Днепропетровской области.
Воздушные Силы ВС Украины вечером 1 января сообщили, что враг снова выпустил "шахеды" по Украине, пишет УНН.
Обновления по движению вражеских ударных БпЛА:
БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс - северо-западный;
БпЛА на юге Харьковщины, курс - юго-западный;
БпЛА на севере, западе и центре Сумщины, курс - юго-западный.
Днепропетровская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
Военные показали работу по вражеским дронам в ночь 1 января1 янв. 2025, 12:31 • 15804 просмотра