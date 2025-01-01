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"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
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"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг снова запустил ударные БПЛА: где фиксируются «шахеды»

Враг снова запустил ударные БПЛА: где фиксируются «шахеды»

Киев  •  УНН

 • 1342 просмотра

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Воздушные силы сообщают о запуске врагом ударных БПЛА в направлении Украины. Беспилотники зафиксированы на Харьковщине, Полтавщине, Сумщине и есть угроза для Днепропетровской области.

Воздушные Силы ВС Украины вечером 1 января сообщили, что враг снова выпустил "шахеды" по Украине, пишет УНН.

Обновления по движению вражеских ударных БпЛА:

БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс - северо-западный;

БпЛА на юге Харьковщины, курс - юго-западный;

БпЛА на севере, западе и центре Сумщины, курс - юго-западный.

Днепропетровская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.

Военные показали работу по вражеским дронам в ночь 1 января1 янв. 2025, 12:31 • 15804 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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