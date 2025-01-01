Ворог знову запустив ударні БПЛА: де фіксуються «шахеди»
Київ • УНН
Повітряні сили повідомляють про запуск ворогом ударних БПЛА в напрямку України. Безпілотники зафіксовані на Харківщині, Полтавщині, Сумщині та є загроза для Дніпропетровської області.
Повітряні Сили ЗС України ввечері 1 січня повідомили, що ворог знову випустив "шахеди" по Україні, пише УНН.
Оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА:
БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс - північно-західний;
БпЛА на півдні Харківщини, курс - південно-західний;
БпЛА на півночі, заході та центрі Сумщини, курс - південно-західний.
Дніпропетровська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Військові показали роботу по ворожих дронах у ніч 1 січня01.01.25, 14:31 • 22989 переглядiв