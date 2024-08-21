Пожар из-за вражеского обстрела на Сумщине потушили - ГСЧС
Киев • УНН
21 августа приграничное село Сумского района подверглось обстрелу с территории рф. Спасатели ликвидировали пожар в жилом секторе и предотвратили его распространение на соседние здания.
21 августа российские войска обстреляли приграничное село Сумского района, возник пожар в жилом секторе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
21 августа один из приграничных населенных пунктов Сумского района подвергся удару с территории страны-агрессора. Возник пожар в жилом секторе
Спасатели ликвидировали обнаруженные очаги горения и предотвратили переброску огня на летнюю кухню, которая находилась рядом с эпицентром пожара.
Дополнение
За прошедшие сутки, 20 августа, российские войска совершили 97 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксирован 291 взрыв. В результате атак погиб человек, еще двое - ранены, повреждена гражданская инфраструктура.