Враг продвинулся возле 5 населенных пунктах-DeepState
Киев • УНН
Вражеские войска совершили продвижение вблизи Новотроицкого, Шевченко, Дальнего, Новооленовки и Торецка.
Враг продвинулся на нескольких участках фронта на передовой. Об этом сообщает Deep State, передает УНН.
Детали
Ситуация на фронте остается напряженной. Террористы совершили продвижение на нескольких участках вблизи населенных пунктов Новотроицкое, Шевченко, дальнее, Новооленовка, а также в Торецке Донецкой области.
Напомним
По информации от Генштаба, на фронте шло 163 боевых столкновения. Захватчики нанесли 2 ракетных и 7 авиационных ударов, использовав 13 управляемых авиабомб (КАБ). Также было зафиксировано 512 атак дронами-камикадзе и 3270 обстрелов украинских позиций.
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