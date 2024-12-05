Украинские защитники вытеснили врага из Нового Комара в Донецкой области - DeepState
Киев • УНН
48-я отдельная штурмовая бригада ВСУ вытеснила российских оккупантов из села Новый Комар в Донецкой области. Во время операции были уничтожены вражеские силы и взяты в плен бойцы 40-й бригады морской пехоты рф.
Бойцы 48-й отдельной штурмовой бригады вытеснили российских террористов из Нового Комара Донецкой области. Об этом сообщает информационный DeepState, пишет УНН.
Детали
В Новом Комаре украинские воины ликвидировали ряд оккупантов, также удалось взять в плен представителей 40-й отдельной бригады морской пехоты рф.
«Село удалось зачистить благодаря удачным действиям штурмовой пехоты 48 ОШБ. Следует отметить также достаточное количество расчетов ФПВ, которые были привлечены к освобождению села. Экипажи дронщиков превращали россиян и кирпичи в винегрет. Среди экипажей: ФПВ РУБпАК «ВИРИЙ» 241 обр ТрО. Стоит вспомнить и казаков с 3 МБ 31 ОМБр и танчик 23 ОМБр», - говорится в сообщении.
Новый Комар расположен севернее Великой Новоселки Донецкой области.
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