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Украинские защитники вытеснили врага из Нового Комара в Донецкой области - DeepState

Украинские защитники вытеснили врага из Нового Комара в Донецкой области - DeepState

Киев  •  УНН

 • 1390 просмотра

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48-я отдельная штурмовая бригада ВСУ вытеснила российских оккупантов из села Новый Комар в Донецкой области. Во время операции были уничтожены вражеские силы и взяты в плен бойцы 40-й бригады морской пехоты рф.

Бойцы 48-й отдельной штурмовой бригады вытеснили российских террористов из Нового Комара Донецкой области. Об этом сообщает информационный DeepState, пишет УНН.

Детали

В Новом Комаре украинские воины ликвидировали ряд оккупантов, также удалось взять в плен представителей 40-й отдельной бригады морской пехоты рф.

«Село удалось зачистить благодаря удачным действиям штурмовой пехоты 48 ОШБ. Следует отметить также достаточное количество расчетов ФПВ, которые были привлечены к освобождению села. Экипажи дронщиков превращали россиян и кирпичи в винегрет. Среди экипажей: ФПВ РУБпАК «ВИРИЙ» 241 обр ТрО. Стоит вспомнить и казаков с 3 МБ 31 ОМБр и танчик 23 ОМБр», - говорится в сообщении.

Новый Комар расположен севернее Великой Новоселки Донецкой области.

Украинская ракета "Паляниця" вышла в серийное производство - Умеров4 дек. 2024, 11:28 • 16295 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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