российская армия в течение 15 июня почти полтора десятка раз атаковала Никопольский район Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших, впрочем есть повреждения. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По словам Лысака, враг преимущественно целился дронами-камикадзе. Впрочем, был и артобстрел. Больше всего ударов пережил Никополь. Потерпели также Мировская и Покровская громады.

В результате вражеских атак повреждены коммунальное предприятие, гостиница, частный дом, здание, которое не эксплуатируется. Другие последствия террора еще уточняются.

Погибших и пострадавших нет.

Оккупанты ударили по селу в Донецкой области кассетными боеприпасами: три человека погибли, еще пятеро - ранены