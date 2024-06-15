Ворог майже півтора десятки разів обстріляв Дніпропетровщину: пошкоджений готель
Київ • УНН
російська армія майже п'ятнадцять разів обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкодивши комунальне підприємство, готель, приватний будинок та невикористовувану будівлю, але обійшлося без жертв.
російська армія протягом 15 червня майже півтора десятки разів атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області. Обійшлось без постраждалий, втім є пошкодження. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За словами Лисака, ворог переважно цілив дронами-камікадзе. Втім, був і артобстріл. Найбільше ударів пережив Нікополь. Потерпали також Мирівська та Покровська громади.
Внаслідок ворожих атак пошкоджені комунальне підприємство, готель, приватний будинок, будівля, що не експлуатується. Інші наслідки терору ще уточнюються.
Загиблих та постраждалих немає.
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