Враг пытается тратить время и усилия на восстановление инфраструктуры: Юсов прокомментировал информацию о ремонте россией поврежденных НПЗ

россия пытается тратить время и усилия на восстановление инфраструктуры, которая повреждена в результате украинских атак. Сам факт, что рф тратит на это время, усилия, а также то, что это отрывает усилия от других направлений, в частности, от войны - это новости, которые могут только вдохновлять и с надеждой смотреть, что подобные явления будут масштабироваться и увеличиваться. Об этом заявил журналистам представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает УНН.

Детали

Конечно, это задача украинских спецслужб и, в частности, Главного управления разведки собирать подобные данные, обрабатывать и реагировать подобным образом. Враг пытается тратить время и усилия на восстановление инфраструктуры, которая повреждена в результате событий, которые происходят на территории государства-агрессора. Сам факт, что они на это тратят время, усилия, а также то, что это отрывает усилия от других направлений, в частности, от полномасштабного вторжения в Украину - это новости, которые могут только вдохновлять и с надеждой смотреть, что подобные явления будут масштабироваться и увеличиваться - сказал Юсов, отвечая на вопрос, имеет ли Украина данные по восстановлению россией поврежденных НПЗ

Он отметил, что по каждому нефтеперерабатывающему предприятию разная ситуация.

Речь идет о повреждении различного типа оборудования. По ряду номенклатур, то у них есть серьезные проблемы, поскольку это зависит от возможностей импорта, а здесь вопрос санкционной политики. Санкции все же работают - добавил Юсов.

Контекст

Вчера издание Reuters сообщало, что россия смогла быстро отремонтировать некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов, которые подверглись ударам украинских беспилотников. Мощности российских НПЗ, простаивавших из-за атак, сократились до около 10% с почти 14% в конце марта.

Напомним,

Ллойд Остин, глава Пентагона, выступил против атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, посоветовав Украине сосредоточиться на ударах, которые имеют непосредственное влияние на войну.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит причинно-следственной связи между атаками на нефтеперерабатывающие заводы в России и проблемами на мировом энергетическом рынке.