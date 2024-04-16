Враг пытается тратить время и усилия на восстановление инфраструктуры: Юсов прокомментировал информацию о ремонте россией поврежденных НПЗ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

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Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

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Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  130404 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

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С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  133601 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

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15 апреля 2024, 08:49  •  122613 просмотра

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15 апреля 2024, 07:40  •  102630 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203348 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195642 просмотра

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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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Враг пытается тратить время и усилия на восстановление инфраструктуры: Юсов прокомментировал информацию о ремонте россией поврежденных НПЗ

россия тратит время и усилия на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате украинских атак, отвлекая усилия от других направлений, в частности, от полномасштабного вторжения в Украину.

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Враг пытается тратить время и усилия на восстановление инфраструктуры: Юсов прокомментировал информацию о ремонте россией поврежденных НПЗ

россия не освобождает гражданских, потому что они могут быть свидетелями ее зверств на оккупированных территориях - Омбудсман

россия не отпускает незаконно удерживаемых украинских гражданских лиц, поскольку они могут стать свидетелями ее зверств на оккупированных территориях.

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Стефанчук обсудил с президентом ПАСЕ механизм компенсации ущерба от войны и спецтрибунал для путина

Стефанчук обсудил с президентом ПАСЕ механизм компенсации ущерба от войны и создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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Стефанчук обсудил с президентом ПАСЕ механизм компенсации ущерба от войны и спецтрибунал для путина

Париж-2024: на церемонии в Греции зажгли олимпийский огонь

Олимпийский огонь Олимпийских игр 2024 года в Париже был зажжен на церемонии в Олимпии, Греция, 16 апреля, что ознаменовало начало эстафеты Олимпийского огня.

спорт •   •  9711 просмотра
Париж-2024: на церемонии в Греции зажгли олимпийский огонь

WP: россия закупила у Ирана баллистические ракеты и системы защиты от дронов

россия и Иран активно углубляют сотрудничество в военной сфере. В частности Тегеран согласился передать рф баллистические ракеты, а москва закупила иранские системы защиты от беспилотников. Также страны сотрудничают над разработкой новых типов беспилотных летательных аппаратов.

Война •   •  10753 просмотра
WP: россия закупила у Ирана баллистические ракеты и системы защиты от дронов

В Греции во время ремонта обвалилось здание: погиб полицейский, еще три человека ранены

Полицейский погиб и еще трое получили ранения, когда во время ремонтных работ в старом двухэтажном здании в греческом портовом городе Пирей обвалилась комната.

Новости Мира •   •  8882 просмотра
В Греции во время ремонта обвалилось здание: погиб полицейский, еще три человека ранены

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пунктах пропуска: в очереди около 600 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пунктах пропуска на украинско-польской границе, не позволив ни одному грузовику пересечь границу в сторону Польши в течение минувших суток, что привело к образованию очередей из около 600 грузовиков.

Общество •   •  11705 просмотра
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пунктах пропуска: в очереди около 600 грузовиков

Похудение почти на 40 кг, избиение и отсутствие медпомощи: как россияне издеваются над украинскими политзаключенными

Российские оккупанты продолжают издеваться над украинскими политзаключенными из Крыма, отказывая им в надлежащей медицинской помощи и применяя к ним силу, что привело к серьезным последствиям для здоровья, таким как потеря веса почти на 40 кг и травмы от побоев.

Война •   •  11802 просмотра
Похудение почти на 40 кг, избиение и отсутствие медпомощи: как россияне издеваются над украинскими политзаключенными

НАТО: подводная "гибридная война" угрожает безопасности 1 миллиарда человек

Безопасность людей в Европе и Северной Америке находится под угрозой из-за действий россии, которая пытается использовать уязвимые места подводной инфраструктуры, применяя тактику гибридной войны, предупреждает заместитель командующего военно-морского командования НАТО.

Новости Мира •   •  10120 просмотра
НАТО: подводная "гибридная война" угрожает безопасности 1 миллиарда человек

В Одесской области подсчитали сколько украинских культурных памятников области уничтожили вс рф

С начала полномасштабного российского вторжения в Одесской области Украины было разрушено или повреждено более 120 памятников культуры, в том числе 18 национального значения.

Война •   •  10095 просмотра
В Одесской области подсчитали сколько украинских культурных памятников области уничтожили вс рф