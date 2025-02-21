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Враг обстрелял Запорожскую область: один человек погиб, другой - получил ранения

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Вражеские войска нанесли 588 ударов по Запорожской области, включая 22 авиаудара и 329 атак БпЛА. В результате обстрелов погиб мужчина в Гуляйполе, ранена женщина в селе Беленькое.

В течение суток вражеские войска продолжили интенсивные обстрелы населенных пунктов Запорожской области. В результате вражеских атак погиб мужчина в Гуляйполе, а женщина получила ранения в результате удара по селу Беленькое. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В общем, за это время враг нанес 588 ударов по 12 населенным пунктам региона. Восемь из них были осуществлены с использованием реактивных систем залпового огня, в частности, по селам Щербаки, Чаровное и Новодаровка.

Среди самых массированных атак - 22 авиаудара по Гуляйполю, Новоандреевке и Малой Токмачке, а также 329 запусков БпЛА, поразивших Беленькое, Малокатериновку, Степногорск, Павловку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодаровку.

Артиллерийские удары (229) также не прекращались, в частности, на территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Кроме того, 8 обстрелов из РСЗО накрыли Щербаки, Чаровное и Новодаровку.

Поэтому было зафиксировано 10 сообщений о повреждении квартир и частных домов.

Вражеская атака на Запорожскую область: два человека погибли и один человек получил ранения15.02.25, 08:02 • 34074 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
zaporozheЗапорожье

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