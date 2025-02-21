Ворог обстріляв Запорізьку область: одна людина загинула, інша - отримала поранення
Київ • УНН
Ворожі війська завдали 588 ударів по Запорізькій області, включаючи 22 авіаудари та 329 атак БпЛА. Внаслідок обстрілів загинув чоловік у Гуляйполі, поранено жінку в селі Біленьке.
Протягом доби ворожі війська продовжили інтенсивні обстріли населених пунктів Запорізької області. У результаті ворожих атак загинув чоловік у Гуляйполі, а жінка зазнала поранень внаслідок удару по селу Біленьке. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Загалом, за цей час ворог завдав 588 ударів по 12 населених пунктах регіону. Вісім із них були здійснені з використанням реактивних систем залпового вогню, зокрема, по селах Щербаки, Чарівне та Новодарівка.
Серед наймасованіших атак – 22 авіаудари по Гуляйполю, Новоандріївці та Малій Токмачці, а також 329 запусків БпЛА, що вразили Біленьке, Малокатеринівку, Степногірськ, Павлівку, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.
Артилерійські удари (229) також не припинялися, зокрема, на території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Крім того, 8 обстрілів із РСЗВ накрили Щербаки, Чарівне та Новодарівку.
Відтак було зафіксовано 10 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.
Ворожа атака на Запорізьку область: дві людини загинули та одна особа дістала поранення15.02.25, 08:02 • 34572 перегляди