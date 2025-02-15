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15 березня, 19:03 • 127180 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185992 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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15 березня, 13:08 • 140563 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Ворожа атака на Запорізьку область: дві людини загинули та одна особа дістала поранення

Київ • УНН

 • 34572 перегляди

Окупанти здійснили 468 атак по Запорізькій області, використовуючи авіацію, безпілотники та артилерію. Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, пошкоджено 36 житлових будинків.

Терористи протягом доби здійснили 468 ударів по десяти населених пунктах Запорізької області, спричинивши значні руйнування та жертви серед мирного населення. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Унаслідок атак у Пологівському районі загинули двоє людей, ще одна особа отримала поранення. 

Окупанти завдали п’ять авіаударів по Гуляйполю, а також застосували 279 безпілотників для атак на низку населених пунктів, зокрема Лисогірку, Малокатеринівку, Кам’янське, Степногірськ, Щербаки та Новоандріївку. Крім того, Кам’янське та Новодарівка потрапили під удари реактивної артилерії, а ще 174 артилерійські обстріли зафіксовані в кількох громадах регіону. 

Наразі відомо про щонайменше 36 пошкоджених житлових будинків, триває ліквідація наслідків атак.

Внаслідок авіаудару рф по селу в Запорізької області одна людина загинула – ОВА10.02.25, 20:20 • 26255 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
ivan-fedorov-politykІван Федоров
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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