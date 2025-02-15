Ворожа атака на Запорізьку область: дві людини загинули та одна особа дістала поранення

Терористи протягом доби здійснили 468 ударів по десяти населених пунктах Запорізької області, спричинивши значні руйнування та жертви серед мирного населення. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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Унаслідок атак у Пологівському районі загинули двоє людей, ще одна особа отримала поранення.

Окупанти завдали п’ять авіаударів по Гуляйполю, а також застосували 279 безпілотників для атак на низку населених пунктів, зокрема Лисогірку, Малокатеринівку, Кам’янське, Степногірськ, Щербаки та Новоандріївку. Крім того, Кам’янське та Новодарівка потрапили під удари реактивної артилерії, а ще 174 артилерійські обстріли зафіксовані в кількох громадах регіону.

Наразі відомо про щонайменше 36 пошкоджених житлових будинків, триває ліквідація наслідків атак.

Внаслідок авіаудару рф по селу в Запорізької області одна людина загинула – ОВА