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Вражеская атака на Запорожскую область: два человека погибли и один человек получил ранения

Вражеская атака на Запорожскую область: два человека погибли и один человек получил ранения

Киев  •  УНН

 • 8738 просмотра

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Оккупанты совершили 468 атак по Запорожской области, используя авиацию, беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов погибли два человека, повреждены 36 жилых домов.

Террористы в течение суток совершили 468 ударов по десяти населенным пунктам Запорожской области, вызвав значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В результате атак в Пологовском районе погибли два человека, еще один человек получил ранения. 

Оккупанты нанесли пять авиаударов по Гуляйполю, а также применили 279 беспилотников для атак на ряд населенных пунктов, в частности Лысогорку, Малокатериновку, Каменское, Степногорск, Щербаки и Новоандреевку. Кроме того, Каменское и Новодаровка попали под удары реактивной артиллерии, а еще 174 артиллерийских обстрела зафиксированы в нескольких громадах региона. 

Известно о по меньшей мере 36 поврежденных жилых домов, продолжается ликвидация последствий атак.

В результате авиаудара рф по селу в Запорожской области один человек погиб - ОВА10.02.25, 20:20 • 25584 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье

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