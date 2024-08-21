Враг обстрелял приграничье Черниговщины: зафиксировано 10 взрывов

20 августа российские войска обстреляли Семеновскую громаду на Черниговщине, нанеся 10 ударов. Пострадавших среди местных жителей не зафиксировано. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в течение суток 20 августа российская армия обстреляла Семеновскую общину на границе с Черниговщиной. Пограничники зафиксировали 10 взрывов. Девять из них произошли в районе села Карповичи, вероятно, в результате артиллерийского обстрела.

Кроме того, был зафиксирован сброс взрывного устройства с беспилотника в направлении села Блешня. В результате обстрелов среди местного населения погибших или травмированных не зафиксировано.

Напомним

Армия рф в течение суток, 19 августа, обстреляла три села в трех приграничных общинах Черниговщины: Новгород-Северской, Семеновской и Сновской. Прозвучало 9 взрывов.

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