На Николаевщине ночью работала ПВО, утром враг обстрелял Куцурубскую громаду

В Николаевской области в ночь на 21 августа работали силы противовоздушной обороны. За минувшие сутки и сегодняшнее утро армия рф пять раз обстреляла Куцурубскую громаду, поврежден частный дом. Об этом в среду сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

В ночь на 21 августа на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа. Детали - позже - написав Ким.

Кроме того, по его словам, вчера, 20 августа, в 10:45, 18:58 и 19:15 враг направил дроны типа FPV по Куцурубской общине. В результате одного из обстрелов в с. Днепровское поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Также вчера, 20 августа, в 23:56 и сегодня утром, 21 августа, в 05:42 враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине. Пострадавших нет.

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