Враг обстрелял Николаевскую область, жертв среди мирного населения нет

Враг обстрелял Николаевскую область, однако жертв среди гражданского населения нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, в Николаевской области сегодня ночью в 03:30 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась Куцурубская громада. К счастью, пострадавших нет.

Кроме того, в ночь на 29 июня силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БпЛА типа "Shahed 131/136".

Украинская противовоздушная оборона уничтожила все 10 вражеских беспилотников в нескольких регионах