Ворог обстріляв Миколаївську область, жертв серед мирного населення немає
Київ • УНН
Вночі ворог обстріляв Миколаївську область, але обійшлося без жертв серед мирного населення, а протиповітряна оборона знищила один безпілотник "Shahed".
Ворог обстріляв Миколаївщину, проте жертв серед цивільного населення немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, у Миколаївській області сьогодні вночі о 03:30 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. На щастя, постраждалих немає.
Крім того, у ніч на 29 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136".
Українська протиповітряна оборона знищила всі 10 ворожих безпілотників у кількох регіонах29.06.24, 07:12 • 41095 переглядiв