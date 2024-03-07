Враг обстрелял кассетными боеприпасами поселок на Запорожье: есть раненый

В Киеве станция метро "Днепр" возобновляет работу после закрытия с начала вторжения рф

Станция метро "Днепр", которая была закрыта с начала полномасштабного российского вторжения, возобновит нормальную работу с 05:41 до 22:36 с 8 марта, но будет закрыта во время воздушной тревоги, поскольку это наземная станция.