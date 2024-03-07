Ворог обстріляв касетними боєприпасами селище на Запоріжжі: є поранений
Київ • УНН
Одна людина отримала поранення, коли ворог обстріляв касетними боєприпасами село Біленьке у Запорізькій області.
Одна людина постраждала внаслідок ворожого обстрілу касетними боєприпасами селища Біленьке Запорізького району. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Ворог продовжує терор прифронтових територій. росіяни обстріляли село Біленьке касетними боєприпасами. Поранений чоловік
Він зазначив, що інформація щодо руйнувань уточнюється.
Доповнення
Почастішали випадки використання росіянами касетних боєприпасів проти мирного населення. 4 березня росіяни двічі обстріляли касетними боєприпасами село у Запорізькому районі.
Армія рф 5 березня вперше застосувала по території Сумської області касетні авіаційні бомби.