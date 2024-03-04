росіяни двічі вдарили касетними боєприпасами по селу у Запорізькому районі: загинув мирний житель
Київ • УНН
Внаслідок другого російського касетного обстрілу села в Запорізькому районі загинула цивільна особа.
Росіяни двічі обстріляли касетними боєприпасами село у Запорізькому районі. Під час другої атаки загинула людина. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Росіяни касетними боєприпасами двічі обстрілювали с. Різдвянка Запорізького району Запорізької області. Другий обстріл забрав життя цивільної людини. Не пробачимо!
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Минулої доби росіяни також обстрілювали Запорізьку область. Загарбники вгатили авіаснарядом по Роботиному, здійснили 10 РСЗВ-обстрілів Малинівки, Малої Токмачки та Роботиного, а також атакували 33 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине.