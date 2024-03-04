россияне дважды ударили кассетными боеприпасами по селу в Запорожском районе: погиб мирный житель

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
  •  24771 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  91723 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
  •  107386 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
  •  108051 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  208889 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  273535 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  237912 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  259669 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  271382 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  211892 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
россияне дважды ударили кассетными боеприпасами по селу в Запорожском районе: погиб мирный житель

россияне дважды ударили кассетными боеприпасами по селу в Запорожском районе: погиб мирный житель

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 15:56  •  10481 просмотра

Read in English

В результате второго российского кассетного обстрела села в Запорожском районе погиб гражданский человек.

Россияне дважды обстреляли кассетными боеприпасами село в Запорожском районе. Во время второй атаки погиб человек. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Россияне кассетными боеприпасами дважды обстреливали с. Рождественка Запорожского района Запорожской области. Второй обстрел унес жизнь гражданского человека. Не простим!

- написал Федоров.

Дополнительно

За прошедшие сутки россияне также обстреливали Запорожскую область. Захватчики всадили авиаснаряд по Роботино, осуществили 10 РСЗО-обстрелов Малиновки, Малой Токмачки и Роботино, а также атаковали 33 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Роботино. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаКриминал и ЧП
ivan-fedorov-politykИван Федоров
huliaipoleГуляйполе
zaporozheЗапорожье
росіяни двічі вдарили касетними боєприпасами по селу у Запорізькому районі: :загинув мирний житель
Russians hit a village in Zaporizhzhya district twice with cluster munitions: a civilian was killed
Новости по теме

россияне дважды ударили кассетными боеприпасами по селу в Запорожском районе: погиб мирный житель

В результате второго российского кассетного обстрела села в Запорожском районе погиб гражданский человек.

Война •   •  10481 просмотра
россияне дважды ударили кассетными боеприпасами по селу в Запорожском районе: погиб мирный житель

Шмыгаль о совместном предприятии с Rheinmetall: уже предоставляются ремонтные услуги

Совместное предприятие с Rheinmetall уже предоставляет ремонтные услуги в Украине и планирует расширить свою деятельность до монтажных работ и производства.

Война •   •  10249 просмотра
Шмыгаль о совместном предприятии с Rheinmetall: уже предоставляются ремонтные услуги

Гражданским надо признать, что у них больше нет времени сидеть дома - Минобороны

Советник ведомства по рекрутингу Алексей Бежевец заявил, что военнообязанным украинцам стоит признать, что у них больше нет времени сидеть дома.

Война •   •  10308 просмотра
Гражданским надо признать, что у них больше нет времени сидеть дома - Минобороны

На Николаевщине полицейские разыскали мужчину, который похитил 8-летнюю девочку

В Николаевской области полиция задержала 50-летнего мужчину, который похитил 8-летнюю девочку и отвел ее в землянку, с травмированным ребенком сейчас работают психологи.

Криминал и ЧП •   •  10723 просмотра
На Николаевщине полицейские разыскали мужчину, который похитил 8-летнюю девочку

Наши месседжи были услышаны: Шмыгаль о плане деблокады границы

Премьер отметил, что Польша услышала месседжи Украины по решению пограничного кризиса и работает над планом из пяти пунктов для деблокирования границы.

Политика •   •  11677 просмотра
Наши месседжи были услышаны: Шмыгаль о плане деблокады границы

Верховный суд США оставил Трампа в бюллетенях для голосования в Колорадо

Верховный суд США отказался изъять Дональда Трампа из бюллетеня для голосования на праймериз в Колорадо, позволив ему быть включенным в список кандидатов в супервторник.

Новости Мира •   •  9594 просмотра
Верховный суд США оставил Трампа в бюллетенях для голосования в Колорадо

ЕС готовит новые санкции против россии из-за смерти навального - СМИ

ЕС готовит санкции против около 30 россиян и компаний в связи со смертью российского политика алексея навального, которые должны быть утверждены 18 марта.

Политика •   •  11327 просмотра
ЕС готовит новые санкции против россии из-за смерти навального - СМИ

Минздрав начинает проверку ВВК в Киеве из-за большого количества жалоб

Министр здравоохранения подписал приказ о создании рабочей группы для проверки военно-врачебных комиссий в Киеве из-за увеличения количества жалоб.

Криминал и ЧП •   •  9191 просмотра
Минздрав начинает проверку ВВК в Киеве из-за большого количества жалоб

ЕС наложил на Apple антимонопольный штраф в 1,8 млрд евро за неправомерные условия использования приложений

Европейская комиссия оштрафовала компанию Apple на 1,8 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства из-за условий пользования App Store, которые ставили в невыгодное положение конкурентов на рынке потоковой передачи музыки и ограничивали пользователей.

Экономика •   •  10814 просмотра
ЕС наложил на Apple антимонопольный штраф в 1,8 млрд евро за неправомерные условия использования приложений

Кулеба поговорил с главой МИД Польши о разрешении ситуации на границе и саммите по Украине в Париже

Министр иностранных дел Украины Кулеба и его польский коллега Сикорский высоко оценили сотрудничество между их странами в урегулировании ситуации на украинско-польской границе и обсудили увеличение поставок оружия в Украину.

Война •   •  13397 просмотра
Кулеба поговорил с главой МИД Польши о разрешении ситуации на границе и саммите по Украине в Париже