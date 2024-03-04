россияне дважды ударили кассетными боеприпасами по селу в Запорожском районе: погиб мирный житель

Россияне дважды обстреляли кассетными боеприпасами село в Запорожском районе. Во время второй атаки погиб человек. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Россияне кассетными боеприпасами дважды обстреливали с. Рождественка Запорожского района Запорожской области. Второй обстрел унес жизнь гражданского человека. Не простим! - написал Федоров.

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За прошедшие сутки россияне также обстреливали Запорожскую область. Захватчики всадили авиаснаряд по Роботино, осуществили 10 РСЗО-обстрелов Малиновки, Малой Токмачки и Роботино, а также атаковали 33 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Роботино.