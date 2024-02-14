Враг обстрелами повредил дома в громаде в Николаевской области

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  174255 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  199723 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  196734 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  302300 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  345897 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  280305 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  306505 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  329090 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  257005 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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Новости по теме

Враг обстрелами повредил дома в громаде в Николаевской области

Российские войска трижды обстреляли громаду в Николаевской области, повредив дома и хозяйственные постройки, но обошлось без жертв.

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Враг обстрелами повредил дома в громаде в Николаевской области

По Херсонской области россияне выпустили 164 снаряда, есть погибший и 6 раненых

В результате российского обстрела Херсонской области погиб 1 человек, еще 6 получили ранения.

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По Херсонской области россияне выпустили 164 снаряда, есть погибший и 6 раненых

На фронте произошло 71 боевое столкновение - Генштаб

По данным Генерального штаба, за минувшие сутки украинские войска отразили 71 боевое столкновение и многочисленные ракетные и авиационные удары российско-террористических войск на нескольких участках фронта.

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На фронте произошло 71 боевое столкновение - Генштаб

Еще плюс 1060 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 398 140 человек личного состава и 6433 танка.

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Еще плюс 1060 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

У южного берега Крыма происходит морской бой, мог быть атакован российский корабль

Российский корабль, возможно, подвергся нападению и был поврежден или уничтожен у берегов Крыма, судя по видеозаписям и сообщениям очевидцев о пожаре, взрыве и пулеметной стрельбе в этом районе.

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У южного берега Крыма происходит морской бой, мог быть атакован российский корабль

Россияне трижды ударили по Никопольщине

Россияне трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, попав в два населенных пункта, но обошлось без жертв.

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Россияне трижды ударили по Никопольщине

Удар по Селидовому: погибли три человека, в том числе ребенок

Три человека, в том числе ребенок, погибли и еще 12 получили ранения в результате обстрела, который повредил жилые дома и больницу в городе Селидово Донецкой области.

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Удар по Селидовому: погибли три человека, в том числе ребенок

Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

В Генштабе сообщили, что украинская авиация нанесла 15 ударов по российским войскам, поразив места скопления личного состава, пункты управления и зенитно-ракетные комплексы, а ракетные войска - места скопления личного состава, артиллерии, средств ПВО, пункты управления, боеприпасы и средства радиоэлектронной борьбы.

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Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

День всех влюбленных, День любителей библиотек. Что еще можно отметить 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, отмечается самый романтический праздник года - День всех влюбленных или День святого Валентина. Существует несколько легенд о происхождении этого праздника.

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День всех влюбленных, День любителей библиотек. Что еще можно отметить 14 февраля

В Киеве презентовали план мероприятий ко Дню Героев Небесной сотни

Национальный музей Революции Достоинства в Киеве презентовал программу мероприятий 18-20 февраля, посвященных чествованию памяти Героев Небесной Сотни к годовщине их гибели.

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В Киеве презентовали план мероприятий ко Дню Героев Небесной сотни