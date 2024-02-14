Враг обстрелами повредил дома в громаде в Николаевской области
Российские войска трижды обстреляли громаду в Николаевской области, повредив дома и хозяйственные постройки, но обошлось без жертв.
По Херсонской области россияне выпустили 164 снаряда, есть погибший и 6 раненых
В результате российского обстрела Херсонской области погиб 1 человек, еще 6 получили ранения.
На фронте произошло 71 боевое столкновение - Генштаб
По данным Генерального штаба, за минувшие сутки украинские войска отразили 71 боевое столкновение и многочисленные ракетные и авиационные удары российско-террористических войск на нескольких участках фронта.
Еще плюс 1060 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 398 140 человек личного состава и 6433 танка.
У южного берега Крыма происходит морской бой, мог быть атакован российский корабль
Российский корабль, возможно, подвергся нападению и был поврежден или уничтожен у берегов Крыма, судя по видеозаписям и сообщениям очевидцев о пожаре, взрыве и пулеметной стрельбе в этом районе.
Россияне трижды ударили по Никопольщине
Россияне трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, попав в два населенных пункта, но обошлось без жертв.
Удар по Селидовому: погибли три человека, в том числе ребенок
Три человека, в том числе ребенок, погибли и еще 12 получили ранения в результате обстрела, который повредил жилые дома и больницу в городе Селидово Донецкой области.
Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб
В Генштабе сообщили, что украинская авиация нанесла 15 ударов по российским войскам, поразив места скопления личного состава, пункты управления и зенитно-ракетные комплексы, а ракетные войска - места скопления личного состава, артиллерии, средств ПВО, пункты управления, боеприпасы и средства радиоэлектронной борьбы.
День всех влюбленных, День любителей библиотек. Что еще можно отметить 14 февраля
Сегодня, 14 февраля, отмечается самый романтический праздник года - День всех влюбленных или День святого Валентина. Существует несколько легенд о происхождении этого праздника.
В Киеве презентовали план мероприятий ко Дню Героев Небесной сотни
Национальный музей Революции Достоинства в Киеве презентовал программу мероприятий 18-20 февраля, посвященных чествованию памяти Героев Небесной Сотни к годовщине их гибели.