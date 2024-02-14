Враг обстрелами повредил дома в громаде в Николаевской области

Российские войска за минувшие сутки трижды обстреляли Куцурубскую громаду в Николаевской области, есть повреждения домов, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Вчера, 13 февраля, в 15:25, в результате вражеского артиллерийского обстрела, в селе Ивановка Куцурубской громады повреждены частные дома, хозяйственные постройки и легковые автомобили. Пострадавших нет - написал Ким в Telegram.

Детали

Также, по его словам, вчера, 13 февраля, в 13:57 и 16:29 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по населенному пункту Куцурубской громады. Пострадавших нет.

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