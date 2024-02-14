Ворог обстрілами пошкодив будинки в громаді на Миколаївщині
Київ • УНН
Російські війська тричі обстріляли громаду у Миколаївській області, пошкодивши будинки та господарські споруди, але обійшлося без жертв.
Російські війська за минулу добу тричі обстріляли Куцурубську громаду у Миколаївській області, є пошкодження будинків, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Учора, 13 лютого, о 15:25, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, в селі Іванівка Куцурубської громади пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та легкові автомобілі. Постраждалих немає
Деталі
Також, з його слів, учора, 13 лютого, о 13:57 та 16:29 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.
По Херсонщині росіяни випустили 164 снаряди, є загиблий та 6 поранених14.02.24, 08:19 • 29533 перегляди