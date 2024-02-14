Ворог обстрілами пошкодив будинки в громаді на Миколаївщині

Російські війська за минулу добу тричі обстріляли Куцурубську громаду у Миколаївській області, є пошкодження будинків, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Учора, 13 лютого, о 15:25, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, в селі Іванівка Куцурубської громади пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та легкові автомобілі. Постраждалих немає - написав Кім у Telegram.

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Також, з його слів, учора, 13 лютого, о 13:57 та 16:29 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

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