российские войска в ночь на 27 июля ударили дронами по Полтавской области, в результате чего есть повреждения промышленного объекта. Обошлось без пострадавших, сообщил в субботу глава ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

россия ночью атаковала Полтавщину БпЛА. Есть повреждения промышленного объекта. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. К счастью, без пострадавших - написал Пронин в Telegram.

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Силы противовоздушной обороны в ночь на 27 июля сбили вражескую ракету Х-59/Х-69 и четыре «шахеды» в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях.



Киевскую область четвертую ночь подряд атаковали вражеские ударные дроны. Попаданий в объекты гражданской и критической инфраструктуры не зафиксировано. Также обошлось без пострадавших. Обломки БПЛА упали на территории одного из населенных пунктов, оборваны электропровода, повреждены крыши двух частных домов.

