Враг ночью и утром обстрелял четыре громады Сумщины: прозвучало почти 40 взрывов

российские войска ночью и утром совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 39 взрывов. Об этом в пятницу сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Детали

Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Хотинская, Ворожбянская, Эсманьская и Свесская громады.

Свесская громада: враг бил из артиллерии (20 взрывов).

Хотинская громада: осуществлены минометные обстрелы (8 взрывов).

Эсманская громада: 1 мину бросили россияне на территорию громады.

Ворожбянская громада: враг ударил из артиллерии (10 взрывов).

Дополнение

На Сумщине за прошедшие сутки оккупанты совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов, в результате чего зафиксировано 157 взрывов. Из-за вражеских атак в двух общинах области ранены 4 жителей. В частности, российские войска нанесли удар по тепловой электростанции в Сумах.