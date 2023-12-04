Враг ночью артиллерийским огнем обстрелял громаду на Днепропетровщине
Киев • УНН
Община в Днепропетровской области подверглась артиллерийскому обстрелу ночью; была повреждена инфраструктура, но никто не пострадал. Кроме того, над Павлоградским районом был уничтожен вражеский беспилотник.
Ночью под артиллерийский обстрел попала Мировская община Никопольского района Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в одном из местных сел повреждены 2 частные дома, хозяйственная постройка, теплица и газопровод. Люди не пострадали.
Дополнение
Также ночью на территории области защитники уничтожили над Павлоградским районом вражеский шахед. На других территориях Днепропетровщины было спокойно.
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Враг ночью артиллерийским огнем обстрелял громаду на Днепропетровщине
Община в Днепропетровской области подверглась артиллерийскому обстрелу ночью; была повреждена инфраструктура, но никто не пострадал. Кроме того, над Павлоградским районом был уничтожен вражеский беспилотник.
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