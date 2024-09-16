Враг нанес удар по Днепропетровской области: жертв нет
Киев • УНН
Захватчики обстреляли Никопольский район Днепропетровщины ночью. Атаки осуществлялись с помощью дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии, но обошлось без жертв.
Ночью захватчики обстреляли Днепропетровскую область. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Согласно информации от председателя Днепропетровской ОГА, почти до полуночи террористы продолжали обстрелы Никопольского района.
Враг атаковал с помощью дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии, под ударом оказались Марганецкая громада и Никополь.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждалих немає14 сентября 2024, 05:02 • 22756 просмотров