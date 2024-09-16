Ворог завдав удар по Дніпропетровщині: жертв немає
Київ • УНН
Загарбники обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини вночі. Атаки здійснювалися за допомогою дронів-камікадзе та важкої артилерії, але обійшлося без жертв.
Уночі загарбники обстріляли Дніпропетровщину. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Згідно з інформацією від голови Дніпропетровської ОВА, майже до опівночі терористи продовжували обстріли Нікопольського району.
Ворог атакував за допомогою дронів-камікадзе та важкої артилерії, під ударом опинилися Марганецька громада та Нікополь.
За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждалих немає14.09.24, 08:02 • 23695 переглядiв