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Ворог завдав удар по Дніпропетровщині: жертв немає

Київ • УНН

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Загарбники обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини вночі. Атаки здійснювалися за допомогою дронів-камікадзе та важкої артилерії, але обійшлося без жертв.

Уночі загарбники обстріляли Дніпропетровщину. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією від голови Дніпропетровської ОВА, майже до опівночі терористи продовжували обстріли Нікопольського району.

Ворог атакував за допомогою дронів-камікадзе та важкої артилерії, під ударом опинилися Марганецька громада та Нікополь.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждалих немає14.09.24, 08:02 • 23695 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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