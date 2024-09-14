Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждалих немає
Київ • УНН
Сили ворога завдали чотири удари по райцентру Дніпропетровської області з важкої артилерії. Вранці під обстріл потрапила Марганецька громада, інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.
Окупанти поновили обстріли по Дніпропетровщині, втім постраждалих немає. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Уночі війська рф знову обстріляли Дніпропетровщину, завдавши чотири удари по одному з райцентрів з важкої артилерії.
За попередніми даними, окупанти випустили близько десяти снарядів. Наразі на місці обстрілів працюють фахівці, які з'ясовують наслідки атак. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
Сьогодні вранці під вогнем опинилася Марганецька громада. Інформація щодо масштабу руйнувань і можливих постраждалих уточнюється.
Дніпропетровщина: окупанти скерували артснаряди по церкві, знищені покрівля та перекриття12.09.24, 19:04 • 16642 перегляди