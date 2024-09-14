Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: пострадавших нет

Оккупанты возобновили обстрелы по Днепропетровщине, впрочем пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Ночью войска рф снова обстреляли Днепропетровщину, нанеся четыре удара по одному из райцентров из тяжелой артиллерии.

По предварительным данным, оккупанты выпустили около десяти снарядов. Сейчас на месте обстрелов работают специалисты, которые выясняют последствия атак. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня утром под огнем оказалась Марганецкая громада. Информация о масштабе разрушений и возможных пострадавших уточняется.

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