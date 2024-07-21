За прошедшие сутки, 20 июля, российские военные атаковали восемь населенных пунктов Запорожской области. Погибших и раненых нет. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В общем армия РФ нанесла 441 удар по городам и селам Запорожской области:

два авиационных - по Новоандреевке;

12 раз применила РСЗО по Роботино, Гуляйполю и Новоандреевке;

186 беспилотниками различной модификации атаковала Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку;

241 раз из артиллерии обстреляла территории Приморского, Орехова, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Оккупанты усилили атаки на Крынки и Малую Токмачку в Запорожской области - Лыховий